La Junta prepara ayudas para la recogida de leche

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, informó este miércoles de que su departamento ultima la puesta en marcha de una línea de de ayudas directas, dirigidas a cooperativas y empresas, para la recogida de leche en explotaciones de montaña, con el fin de paliar el incremento de costes en zonas donde este servicio puede ser más caro y se repercuta al productor.

Este fue uno de los puntos que se abordó en el Consejo Regional Agrario celebrado con las organizaciones profesionales agrarias, y con el que se pretende «paliar el incremento de coste que pueden tener y que ello no se repercuta a los ganaderos por estar en zonas de montaña declaradas dentro de la PAC y a una distancia media que pueda suponer un aumento», tal y como explicó la consejera.

En el encuentro, también se abordó otros puntos como la sanidad animal, sobre el que González Corral confió en que «pronto» se realice un Comité Rasve, el órgano colegiado para el Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria, para poder actualizar los datos correspondientes a la peste porcina, a la gripe aviar o la dermatosis nodular.

El Consejo Regional Agrario de Castilla y León ha aprobado un documento en el que muestra su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y en el que reclama al Gobierno y a las instituciones europeas reciprocidad en las exigencias a terceros países y «salvaguardas reales» para los productos españoles. Este organismo, formado por la Junta de Castilla y León y las organizaciones agrarias Asaja, la alianza Upa-Coag y UCCL y reunido este miércoles en Valladolid, también ha acordado unir esfuerzos y trabajar conjuntamente en la defensa del sector primario ante un acuerdo que genera preocupación por su potencial impacto en la Comunidad. El texto subraya que el Consejo exige que la posición española defienda la reciprocidad y que sólo apoyará el acuerdo si se logra «una reciprocidad real y efectiva, garantizando los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para importaciones, con control y trazabilidad». Asimismo, reclama al ejecutivo nacional «un análisis detallado y desagregado por producciones y territorios del impacto del acuerdo, con especial atención a los sectores más vulnerables en Castilla y León» y «salvaguardas reales, efectivas e inmediatas y activables sin demora, ante incrementos excesivos de importaciones o caídas significativas de precios», que incorporen otras compensaciones en función de los casos. También pide reforzar los controles en frontera e inspecciones en terceros países para asegurar el cumplimiento de exigencias sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias y de bienestar animal.