El centro logístico de biomasa de Orallo estará listo este año

Publicado por Redacción Villablino Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y de la directora del Instituto para la Transición Justa, Judith Carreras, han visitado el centro logístico de biomasa de Orallo, un proyecto que permitirá aprovechar de forma eficiente un recurso propio del territorio como es la masa forestal del municipio y de su entorno, transformándola en energía para consumo local, según ha señalado en un comunicado el alcalde de Villablino y candidato del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León, Mario Rivas. Rivas también ha destacado «el compromiso financiero y político» del Gobierno de España con dos proyectos clave para el futuro de la comarca: el propio centro de biomasa y los talleres ferroviarios del Ponfeblino.

El regidor subrayó que ambas actuaciones se encuentran en un estado de ejecución superior al 75 por ciento y está previsto que finalicen a lo largo de este año. A su juicio, este proyecto situará a Villablino como un ejemplo a nivel estatal en materia de eficiencia energética, sostenibilidad y transición ecológica justa.

«El centro de biomasa nos permitirá generar energía limpia desde el propio territorio, aprovechando nuestros recursos naturales y reforzando un modelo energético más sostenible y autónomo», señaló Rivas, quien también el foco en el Ponfeblino, al que ha definió como una iniciativa que trasciende el ámbito turístico. Los talleres ferroviarios apuestan por el desarrollo de nuevos combustibles aplicables a locomotoras.