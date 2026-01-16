Premios para los escaparates navideños de Alto Bernesga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga ha repartido este viernes los premios del IX Concurso de Escaparates Navideños. Los establecimientos comerciales y alojamientos rurales participantes han demostrado un alto nivel de compromiso y creatividad, decorando sus fachadas, ventanas y escaparates empleando una mezcla de imaginación, talento y respeto por las tradiciones locales. La presencia de pequeños pueblos navideños, belenes, personajes realizados a crochet, árboles profusamente decorados, ramos leoneses y un variado número de decoraciones, convirtieron la reserva en un escenario de creatividad. Tras una deliberación marcada por la calidad de las propuestas, el jurado ha otorgado el primer premio a Casa Manuel y Ana María (Llombera); el segundo a Casa Maragato (Busdongo), y el tercero a Café Bar Pasarela (La Pola de Gordón). Asimismo, se han concedido dos accésits a la Carnicería Julio y a Casa Alcor, ambos establecimientos ubicados en La Pola de Gordón.