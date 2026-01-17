Comienza la instalación de farolas solares en Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ya ha dado luz verde al comienzo de las obras para la instalación de farolas solares en el camino del Río Jerga, con el inicio de la colocación de las zapatas que servirán de base para la futura instalación de las luminarias. Esta actuación forma parte del proyecto ya licitado para la instalación de alumbrado solar en el tramo comprendido entre la carretera de Sanabria y la ermita del Ecce Homo, pasando por el nevero. El objetivo de esta intervención es avanzar en el desarrollo del anillo verde, una senda verde que promueve la movilidad sostenible, la conservación del entorno natural y el bienestar social de la ciudadanía. La intervención cuenta con una financiación del 75% procedente del Fondo de Cohesión, a través de la Consejería de Presidencia, mientras que el 25 % es aportado con fondos del Ayuntamiento de Astorga.