Un nuevo censo de aves acuáticas mostrará cómo están conservadas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta realizará la próxima semana un nuevo censo de aves acuáticas invernantes en zonas húmedas para conocer su estado de conservación, en el marco de un programa que permite obtener una imagen fija de cada una de las especies y poblaciones de aves acuáticas en Castilla y León.

El Censo Internacional de Aves Acuáticas (IWC) coordinado por la organización Wetlands International se desarrolla anualmente desde 1967 durante el mes de enero en humedales de todos los continentes. Este periodo coincide con la concentración invernal de numerosas especies, lo que permite obtener recuentos más fiables.

En Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio coordina este seguimiento y en el censo de 2025 participaron más de 275 personas. Las fechas establecidas para el año 2026 se sitúan entre el 9 y el 21 de enero, siendo prioritarios los días 17, 18 y 19 de enero.

El aspecto más relevante de este programa es su capacidad para proporcionar tendencias de poblaciones de aves a medio y largo plazo, mediante la recogida de datos de forma estandarizada y periódica: recuentos efectuados con la misma metodología y en los mismos sitios cada año.

Según los datos del censo de enero de 2025, un total de 72.801 aves acuáticas pertenecientes a 52 especies invernaron en las 452 localidades muestreadas en el anterior censo realizado durante enero de 2025. Este resultado supone un descenso en la abundancia del 6,3% (4.899 ejemplares) con respecto a los resultados obtenidos en enero de 2024 y un 9,8% más si se compara con el promedio de los últimos doce años.

Las principales zonas húmedas por provincia donde se concentraron casi la mitad de los ejemplares detectados fueron: las lagunas de Villafáfila (Zamora) con 11.210 aves, el azud de Riolobos (Salamanca) con 10.801 aves, las lagunas de La Nava, Boada y Pedraza en Tierra de Campos (Palencia) con 4.782 aves, el embalse del Ebro (Burgos) con 4.781 aves, la laguna del Hoyo (El Oso) (Ávila) con 2.482 aves, la balsa de Santa Cristina (León) con 1.191 aves, el embalse de Cuerda del Pozo (Soria) con 524 aves, el embalse de San José (Valladolid) con 471 aves y laguna de la Iglesia (Segovia) con 464 aves.