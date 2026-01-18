La Pola entrega los premios a los mejores ramos leoneses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Pola de Gordón acogió el viernes la entrega de premios del I Concurso de Ramo Leonés de Gordón, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de La Pola de Gordón con motivo de las Navidades de 2025, «con el objetivo de preservar y difundir una de las manifestaciones más singulares de la cultura tradicional leonesa», según ha explicado el consistorio.

El primer premio fue concedido a la Junta Vecinal de Villasimpliz, mientras que el segundo recayó en la Junta Vecinal de Geras y el tercero en la Junta Vecinal de Peredilla, reconociendo «el esfuerzo, la creatividad y el respeto por la tradición mostrados en sus ramos».

Testigo vivo

El acto estuvo presidido por el alcalde de La Pola de Gordón, Antonio García Arias, y el alcalde de León, José Antonio Diez Díaz, quienes destacaron en sus intervenciones la relevancia del ramo leonés como testimonio vivo de la cultura y la identidad tradicional leonesa. Ambos coincidieron en señalar que estas expresiones populares constituyen muestras vivas del patrimonio cultural leonés, cuya conservación y transmisión resultan fundamentales para las generaciones futuras.

Desde el Ayuntamiento de La Pola de Gordón se valoró muy positivamente la acogida de esta primera edición del concurso, subrayando la implicación de las 17 juntas vecinales participantes y reafirmando el compromiso municipal con la defensa y promoción de las tradiciones locales.

El I Concurso de Ramo Leonés de Gordón se consolida así como una iniciativa cultural llamada a convertirse en una cita destacada dentro del calendario navideño del municipio, tal y como apuntan desde el ayuntamiento.