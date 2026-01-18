León se consolida como una de las capitales más frías de España en invierno

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La capital de España con los días más fríos es Palencia, por delante de Burgos y León, y las noches más gélidas suelen registrarse en Teruel, Ávila y Soria, en tanto que las temperaturas más bajas del año suelen producirse en esta época, entre la segunda y la tercera semana de enero.

Así se desprende de un estudio elaborado por César Rodríguez Ballesteros, del Servicio de Banco Nacional de Datos Climatológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que analiza las temperaturas medias de las capitales de provincia y las ciudades autónomas con datos del periodo entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero de 1971 a 2010, según recogió Servimedia.

Una vez calculados los valores medios diarios, el climatólogo obtuvo las temperaturas medias de los ciclos menos cálidos del año para extraer la semana, la quincena y el mes más fríos, tanto para las temperaturas diurnas (máximas) como para las nocturnas (mínimas). El informe diferencia Canarias del resto de España debido a que este archipiélago acostumbra a registrar valores más elevados por su singular ubicación geográfica.

Así, el estudio, recogido por Servimedia, indica que la semana con los días más fríos se sitúa, por lo general, entre la segunda y la tercera de enero, principalmente en la Meseta Norte, con especial mención a Palencia (seis grados entre el 6 y el 12 de enero), Burgos (6,4 gradosdel 7 al 13) y León (6,5 del 7 al 13).

Exceptuando Canarias, el valor semanal más alto se da en Almería y Alicante, con 16,4 grados entre el 11 y el 17 de enero en ambos casos.

Teruel es la capital con las noches más frías (-2,9 grados del 11 al 17 de enero), por delante de Ávila (-2,3 ºC entre el 9 y el 15 de ese mes) y Soria (-1,8 ºC entre el 10 y el 16), mientras que, salvo Canarias, en el otro extremo se sitúan Ceuta (9,9 ºC del 26 de enero al 1 de febrero), Melilla (9,5 ºC del 11 al 17 de enero) y Cádiz (9,4 ºC del 12 al 18 de enero).

Quincena y mes

Por otro lado, la quincena más fría del año suele coincidir con la primera de enero y también en la Meseta Norte, principalmente en Palencia (6,1 grados del 3 al 17), Burgos (6,4 ºC del 1 al 15) y León (6,6 ºC entre el 2 y el 16). También hay coincidencia con las capitales más cálidas, sin contar con Canarias, ya que Almería y Alicante promedian 16,6 grados del 3 al 17 de enero.

Teruel también repite como capital con la quincena nocturna más fría (-2,6 grados del 7 al 21 de enero), por delante de Ávila (-1,9 ºC del 7 al 21) y Soria (-1,7 ºC entre el 3 y el 17), como Ceuta (10,6 ºC del 25 de enero al 8 de febrero), Melilla (9,7 ºC del 4 al 18 de enero) y Cádiz (9,5 ºC entre el 14 y el 28 de enero) como localidades con noches invernales más cálidas.

En cuanto al mes más frío, mayoritariamente abarca del 20 de diciembre al 20 de enero, con Palencia (6,3 ºC del 31 de diciembre al 29 de enero), Burgos (6,7 ºC del 27 de diciembre al 25 de enero) y León (6,8 ºC entre el 24 de diciembre y el 22 de enero) como capitales con las medias más bajas, y Almería y Alicante (16,8 ºC del 3 de enero al 1 de febrero) con las más altas, salvo Canarias.

El mes con las noches más frías coincide habitualmente con enero. Teruel (-2,4 grados del 4 de enero al 2 de febrero), Ávila (-1,7 ºC del 1 al 30 de enero) y Soria (-1,4 ºC entre el 1 y el 30 de enero) vuelven a ser las capitales con las madrugadas más gélidas, como Ceuta (10,9 grados del 7 de enero al 5 de febrero), Melilla (9,9 ºC del 3 de enero al 1 de febrero) y Cádiz (9,6 ºC entre el 2 y el 31 de enero).