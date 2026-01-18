Heridos tres jóvenes tras chocar contra un muro en Santa Marinica

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Una joven de 23 años ha resultado herida grave, y otros dos chicos de 23 y 20 leves, al salirse este domingo un turismo en una carretera local de Santa Marinica, en León, y colisionar posteriormente contra un muro, según ha detallado el servicio autonómico de emergencias 1-1-2.

El accidente se ha producido en torno a las 15.30 horas de este domingo en el kilómetro 7 de la LE-6508, en el término municipal de Villazala.

Los bomberos ha tenido que intervenir para excarcelar a la joven, que se encontraba inconsciente y atrapada en el asiento del copiloto, había otras dos personas en el vehículo que han salido por su propio pie.

La joven ha sido atendida por los recursos sanitarios enviados al lugar y trasladada en Unidad Medicalizada al Complejo Asistencial Universitario de León.

Además, la sanidad regional ha atendido a dos chicos de 23 y 20 años, trasladados en un Soporte Vital Básico al mismo hospital.