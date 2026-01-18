Las estaciones de esquí leonesas reciben a más de 9.400 visitantes este fin de semana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un total de 9.473 personas han visitado las estaciones de esquí gestionadas por la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, durante este fin de semana. Unas jornadas marcadas por las temperaturas bajas y precipitaciones en forma de nieve, por lo que los usuarios y usuarias han podido disfrutar de la práctica deportiva con total garantía.

La estación de San Isidro ha recibido un total de 7.221 personas durante las dos jornadas del fin de semana, donde ha ofrecido 14 kilómetros esquiables, pese a que el viento había impedido la apertura de las instalaciones algunos días durante la semana. En total han sido 15 pistas las disponibles entre los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines —cinco verdes, cuatro azules y seis rojas—. Además, los remontes en servicio han sido una decena (cuatro telesillas, dos telesquís y cuatro cintas). Los espesores han oscilado entre los 20 y los 50 centímetros de nieve polvo-dura.

La mejor jornada ha sido la del sábado, con 4.342 esquiadores, lo que ha permitido establecer el récord de esta temporada, con procedencias como es habitual de toda la provincia de León, así como del resto de la comunidad, Asturias, Galicia y Portugal.

Las perspectivas para la próxima semana, si el buen tiempo lo permite, son halagüeñas, puesto que está previsto que comiencen las campañas de nieve de la Diputación de León así como la disputa de los campeonatos autonómicos de la Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León.

Más de 2.200 personas en Leitariegos

La estación invernal Valle Laciana-Leitariegos ha contabilizado por su parte un total de 2.252 asistentes durante este fin de semana, destacando también la jornada del sábado con 1.154 personas. Han sido 3,59 los kilómetros esquiables, con ocho pistas disponibles para la práctica deportiva y seis remontes (dos telesillas, dos telesquís y dos cintas). Los espesores han oscilado entre los 20 y los 70 centímetros de nieve polvo-dura.

La buena asistencia de este fin de semana, así como de los días previos, se ha visto beneficiada por la buena climatología y por la asistencia de escolares de centros educativos de la provincia, gracias a la campaña anual de nieve de la Diputación de León, como de otros puntos de León y de Galicia.

Presencia en la Feria Nevaria de Moreda

Por otra parte, la Diputación de León ha estado presente durante este fin de semana en Nevaria, XVIII Feria de la nieve y la montaña, que se ha celebrado en la localidad asturiana de Moreda. Se trata de un certamen que ha servido de nuevo para que la institución provincial pueda dar a conocer las instalaciones de las dos estaciones y los servicios que se ofrecen.

Como es habitual, se recomienda a los usuarios y usuarias consultar la página web oficial www.nieveleon.com para conocer el estado actualizado de las estaciones, posibles incidencias y la evolución de las condiciones meteorológicas.