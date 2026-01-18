La DGT pide extremar la precaución al volante en la N-630, en Villamanin de la Tercia por la nieve

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La nieve y el hielo únicamente mantiene cortada la carretera provincial ZA-103, a su paso por San Martín de Castañeda (Zamora), aunque obliga a extremar la precaución al volante en la N-630, en Villamanin de la Tercia (León) y en la N-6, en Gudillos (Segovia), ambas en nivel verde.

Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), los conductores pueden encontrarse con placas de hielo en la CL-601, en La Pradera de Navalhorno, en Segovia; en la CL-505, en La Estación (Ávila); y en la AV-110, en Martiherrero (Ávila).