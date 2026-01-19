La Acisa pide por Feve en su subasta de San Antonio

Publicado por José María Campos La Acisa Creado: Actualizado:

El pueblo de La Acisa de las Arrimadas, en el municipio de La Ercina, celebró ayer la tradición de la subasta de San Antonio. Un acto que se viene celebrando desde 1944 y que congrega a todo el pueblo. Cada vecino aporta pasta, oreja o morro de cerdo a la cesta que luego será subastada. En esta edición se contó con 19 patas, ocho orejas y dos bolsas de nueces de La Devesa. La subasta comenzó con 35 euros y al final llegó a los 65. El dinero recaudado, más las aportaciones de los vecinos, se destina al mantenimiento de la ermita de San Antonio. A medida que se desarrollaba la subasta se hicieron coplas a San Antonio y alguna de ellas fue dirigida a la petición de que el tren de Feve llegue al centro de León.

Como es costumbre, tras la subasta se anunció los padrinos salientes que fueron Pilar Blanco y Miguel López y los nuevos son Carmina Sánchez y Roberto López, encargados de las cuentas de la ermita.