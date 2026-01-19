Los embalses del Duero en León ganan 35 hm3 con las lluvias de la última semana

El pantano de Barrios de Luna aún está por debajo de la media habitual por estas fechas.ÀNGELÓPEZ

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las intensas precipitaciones registradas durante la última semana en la provincia de León han aportado 35 hectómetros cúbicos en las reservas hídricas de los embalses de la cuenca del Duero. Según los últimos datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), los sistemas Esla y Órbigo han experimentado un crecimiento conjunto que sitúa su nivel de reservas en el 59,9%, ganando casi tres puntos porcentuales en apenas siete días.

Los embalses acumulan cerca de 740 hm³ con niveles que iguen siendo ligeramente inferiores a los registrados en la misma semana de 2025.

El pantano de Riaño se encuentra al 63,8% de su capacidad, tras ganar 16 hm3, una situación similar a la del Porma, que está al 63,8%, tras recibir 8,5 hm³. Barrios de Luna se encuentra al 47,5% de su capacidad y ha sumado más de 9 hm³ a sus reservas, aunque con 148 hm3 aún está por debajo de la media habitual por estas fechas, que se sitúa en 173,8 hm3 y también bastante por debajo de la situación de hace un año, cuando ya habí alcanzado los 193 hm3 de reservas.

Los datos actuales superan en casi cuatro puntos la media de la última década (60,7% a nivel de cuenca), el volumen total embalsado en la provincia está unos 6 puntos por debajo de las cifras de hace un año, cuando los embalses leoneses rozaban el 66%.