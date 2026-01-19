Los regantes del Páramo Bajo abandonan el encierro en CHD con la promesa de Lafuente de sentarse a negociar el miércoles

Publicado por A. Gil /M. Rabanillo León Creado: Actualizado:

Los agricultores de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora que se encerraron en la mañana de este lunes en la sede central de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en Valladolid abandonaron a media tarde el encierro, después de entrevistarse con la presidenta del organismo regulador, María Jesús Lafuente, y de conseguir fijar una primera reunión para este miércoles.

El presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes, Herminio Medina, ha señalado que el encierro se ha levantado ante la «buena disposición» que han visto en Lafuente, que se ha mostrado «más receptiva» que otras veces. Medina ha aseverado que se ha concretará un calendario de negociaciones «breve» hasta que quede sellado y firmado por escrito que el coste eléctrico del salto de Villalobar será «cero» para los regantes. Medina también ha advertido de que no están dispuestos a esperar demasiado tiempo hasta que se alcance la solución definitiva y espera que cumpla «con fechas concretas y en términos claros».

La protesta llevó a una veintena de regantes a atrincherarse en las oficinas, mientras en el exterior más de 300 personas llegadas en autobús les arropaban esgrimiendo una gran pancarta reclamando que se respete el acuerdo sobre el pago por parte del Estado del coste eléctrico del salto de Villalobar.

«Hemos aguantado mucho, ahora, por lo menos, que den la cara». Así explicaba este lunes Hermino Medina los motivos del encierro, un asunto que trae cola, pues se trata de una larga reivindicación de los regantes sobre un asunto que tiene tres décadas de recorrido.

El aviso de protestas ya estaba dado desde hacía tiempo y el órdago de la agrupación de profesionales del campo a Confederación llegó ayer. Frente a la sede de la CHD en Valladolid se concentraron alrededor de trescientas personas para exigir que se cumpla el acuerdo suscrito en 1995 y que ahora el organismo regulador de cuenca pretende anular de forma uniltateral. Los regantes argumentan que este extremo condenaría al Páramo Bajo «a la ruina» al tener que asumir el coste energético y de mantenimiento de la estación de bombeo de Villalobar, infraestructura clave para el funcionamiento del regadío en las provincias de León y Zamora.

La comunidad que aglutina a los regantes del Páramo Bajo en León y Zamora quiere «que se respete un compromiso histórico que permitió el nacimiento y desarrollo del regadío en 37 pueblos y que ha sostenido durante décadas la economía de toda una comarca». Del quebrantamiento de este acuerdo acusan a la CHD y al Tear y argumentan que «es inadmisible que la responsabilidad recaiga sobre los regantes cuando el exceso se debe a la mala gestión de quien gestiona». Se refieren a la petición del organismo dependiente del Miteco de que la comunidad de regantes asuma el coste eléctrico del salto de Villalobar. Un extremo que, para ellos, «contradice el compromiso asumido hace más de 28 años por el Gobierno como parte de la alternativa a la construcción del pantano de las Omañas».

A las puertas de CHD, una gran pancarta señalaba directamente a Lafuente, a quien reclaman «que respete el acuerdo con la comunidad de regantes del Páramo Bajo», algo que exigen «por el futuro de los jóvenes», quienes han realizado fuertes inversiones en los últimos años para modernizar los regadíos y ahora ven como quiere «corregir una situación previa que, aunque en su momento pudo considerarse justificada, ahora no se ajusta a la normativa». Los regantes estuvieron apoyados por Asaja León y UCCL.