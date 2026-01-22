«Las obras de regadío no pueden depender del partido que gobierne»

Eloy Bailez analiza en El Filandón de La 8 de León el conflicto abierto entre los regantes del Páramo Bajo y la Confederación Hidrográfica del Duero. El presidente de Ferduero defiende la modernización del regadío, denuncia la falta de voluntad política para resolver problemas históricos de regulación del agua y reivindica el papel de la agricultura como sector estratégico en la provincia de León.

Conflicto del páramo bajo

c «El pasotismo de CHD ha sido incomprensible». De momento no podemos decir que exista ningún acuerdo ni que estemos cerca de alcanzarlo. Aun así, ya es bastante lo que se ha conseguido por parte de la Comunidad del Páramo Bajo. Contactos había habido antes, pero la sensación era que la Confederación Hidrográfica del Duero no tenía ninguna voluntad de solucionar el problema. Más bien existía una especie de pasotismo incomprensible, sobre todo después de una situación tan drástica como la que ellos mismos han creado. Curiosamente, el mismo día de las movilizaciones del lunes, según dijo la presidenta de la Confederación —que, por cierto, no apareció por allí hasta las seis de la tarde—, estaban en Madrid hablando precisamente de los problemas del Páramo Bajo. . Quiero dejar algo muy claro. la comunidad de regantes del Páramo Bajo no se niega a pagar. Pagan el canon de regulación, la tarifa de utilización del agua y todo lo que legalmente les corresponde. Lo que no podemos aceptar es que, después de más de 25 años, se cambien las reglas del juego y se modifiquen los criterios de cálculo de esos costes. Nuestra solución pasa únicamente por que se respete lo firmado. La Confederación se sigue negando a hablar del escrito de José María de Damián Cruz, hace 25 años, que es la clave de todo este conflicto y lo que debería ponerse encima de la mesa.

PlaN HIDROLÓGICO

c Las balsas del Órbigo. Aquí el problema es claro: falta voluntad política. Lo vemos también en otros casos, como las balsas de La Milla y Los Morales. Con estudios de impacto ambiental favorables, dotación presupuestaria incluida en el Plan Hidrológico, se ha dejado caducar la tramitación sin dar ninguna explicación coherente. Se han hecho ya varios estudios de alternativas, con un coste de cientos de miles de euros, todos concluyendo que esas balsas son la mejor solución desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental. Y aun así, se vuelve a empezar de cero una y otra vez. Da la sensación de que lo que se pretende es enfrentar a unos regantes con otros, planteando soluciones absurdas que generarían conflictos entre cuencas ya deficitarias.

aLTERNATIVAS

c La presa de Casares. Lo que quieren es que nos matemos los regantes, que discutamos los regantes del sistema del Esla, que será deficitario cuando acabe la modernización y la llevemos al Órbigo. Otro disparate que propone CHD, una balsa de diez hectáreas en la Milla del Páramo. Los regantes del Páramo Alto han hecho una inversión en esta zona, toda esa millonaria se la cargan con el proyecto para hacer una balsa ¿No pensamos?

PLANIFICAICÓN HIDRÁULICA

c «La Junta hace bien las cosas». Estoy totalmente de acuerdo en que este tipo de obras no pueden depender del color político del Gobierno de turno. La planificación hidráulica debe responder al interés general y mantenerse en el tiempo. Creo que la Junta de Castilla y León está haciendo bien su trabajo y que los regadíos son, probablemente, los que mejor están cumpliendo con los objetivos medioambientales. Se está gastando mucha menos agua, se está modernizando el sistema y se está apostando por la agricultura en una tierra que, estructuralmente, tiene déficit hídrico.

MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO

c Punteros a nivel mundial. Es evidente que los agricultores trabajan con márgenes muy ajustados y con una gran incertidumbre, especialmente por el precio de la luz. Pero también hay ejemplos positivos. En nuestro caso, cuando se detectó el problema del coste eléctrico, la Junta y Seiasa reaccionaron incorporando plantas fotovoltaicas, lo que ha permitido abaratar de forma muy significativa el coste de la energía. Hoy el agricultor riega solo cuando la planta lo necesita, en la cantidad justa y en el momento preciso. Estamos hablando de una agricultura absolutamente integrada en el mundo digital, puntera a nivel mundial.

EL PRESENTE Y EL FUTURO

c El agricultor, hoy. El agricultor de hoy ya no es la imagen tradicional que muchos tienen en la cabeza. Es una persona que empieza el día delante de un ordenador, analizando datos, temperaturas, humedad del suelo, consumos de agua. Controla el riego desde el móvil y recibe informes hora a hora de lo que ha hecho en sus fincas. Ese es el futuro de la agricultura, y hacia ahí tenemos que avanzar. La eficiencia hídrica es compatible con el medioambiente, y los ecosistemas acabarán encontrando su espacio natural, especialmente en ríos que ahora están regulados y mantienen caudales estables.