Herido un hombre al salirse de la vía en Villablino

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha vuelto a recibir una llamada de alerta por un accidente durante el mediodía de este viernes.

El aviso se dio a las 14.20 horas, cuando un turismo sufrió una salida de vía en el kilómetro 11 de la carretera CL-626, en Villablino. Como consecuencia, el conductor, un varón de 60 años de edad ha quedado herido.

Se ha enviado una ambulancia del Sacyl para atender a la víctima. Además, la Guardia Civil de Tráfico se ha personado en el lugar para controlar la situación.