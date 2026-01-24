La DGT levanta las restricciones para los vehículos pesados embolsados en León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha levantado todos los embolsamientos de vehículos pesados en León, donde ayer viernes llegaron a estar retenidos 840 camiones en distintos tramos de la A-6 que une León con Galicia, y la AP-66 (León-Asturias).

La Subdelegación del Gobierno ha informado este sábado de que se han eliminado las restricciones preventivas y se actuará conforme al procedimiento habitual si la situación del tramo lo requiriera.

La situación registrada el viernes supuso las quejas de camioneros al considerar que los embolsamientos no estaban justificados y que en los tramos de carretera afectados la circulación era viable, llegando a señalar que en algunas vías tan siquiera había nevado.

A pesar de la mejora de la situación, la borrascaIngrid sigue dejando este sábado su huella en las carreteras de la provincia y, según la última actualización de la DGT, se mantiene el nivel rojo en siete vías y puertos de montaña de la red de carreteras provincial donde es necesario el uso de cadenas para circular.

Además, en estos tramos se limita la velocidad a 30 kilómetros por hora y se restringe el tráfico a autobuses y vehículos pesados.

Las carreteras afectadas son LE-333, El Puertu - Cofiñal; LE-126 en La Baña; LE-142, Santa Marina de Somoza - Rabanal del Camino; LE-233, Besande - Siero de la Reina; LE-234, Siero de la Reina - Prior; LE-321 en Redipuertas; y la LE-333, entre Maraña y Cofiñal.

También es necesario el uso de cadenas en la carretera AS-228 en el Puerto de Ventana, que une Asturias y León, pero por la vertiente asturiana.

En alerta amarilla con limitaciones de velocidad a 60 kilómetros por hora y restricciones al tráfico pesado se encuentra el puerto del Manzanal en la A-6.

Por último, otras cuatro tramos viarios concentrados en la A-6 y en la N-630 en Arbás del Puerto el nivel verde prohíbe adelantar a los vehículos pesados.

La prohibición de adelantamiento se extiende la carretera a la A-231 que une León y Palencia, entre las localidades de Viloria de la Jurisdicción y Calzadilla de la Cueza y la carretera A-66 entre las provincias de León y Zamora, en el tramo entre Fresno del Camino y San Cristóbal de Entreviñas.