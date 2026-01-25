El regadío de la Ribera Alta del Porma avanza con una inversión de más de 20 M€

Las obras de modernización de la Ribera Alta del Porma, ejecutadas por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), se encuentran actualmente en fase de ejecución. Los trabajos comenzaron en diciembre de 2024 y cuentan con un plazo de ejecución de 30 meses, desarrollándose en los términos municipales de Valdefresno y Vegas del Condado, en la provincia de León.

El proyecto afecta al canal de Arriola, que distribuye el agua de riego desde el embalse del Porma a la margen izquierda del río. La zona regable está dedicada principalmente a cultivos herbáceos de regadío, como maíz, remolacha y forrajes. En total, la actuación abarca una superficie de 4.603,67 hectáreas repartidas en los municipios de Santa Colomba de Curueño, Vegas del Condado, Valdefresno y Villaturiel, con 7.826 parcelas pertenecientes a 3.954 propietarios.

La modernización se desarrolla en dos fases diferenciadas. Una de ellas está siendo ejecutada por Seiasa con financiación procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), mientras que la otra corre a cargo de la Junta de Castilla y León, a través del Itacyl, con fondos propios y del Plan Estratégico de la PAC 2022-2027 (Pepac). La inversión prevista por el Itacyl asciende a 20,55 millones de euros.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de la Junta de Castilla y León para la modernización de los regadíos y se suma a otras obras actualmente en marcha en la comunidad, como las del Canal Bajo del Bierzo, el Canal de la Margen Izquierda del Porma en León, el Bajo Carrión en Palencia y el Canal Ines Eza en Soria.

El proyecto incluye la construcción de una balsa de regulación en Vegas del Condado, con una capacidad de 294.046 metros cúbicos, así como la obra de toma del canal, una arqueta de filtrado, una tubería de abastecimiento de 386 metros y una estación de bombeo para el sector norte. Esta estación contará con ocho bombas, una potencia total instalada de 2.235 kW, un caudal punta de 2.661 litros por segundo y una altura manométrica de 59 metros de columna de agua. Asimismo, se ejecutarán las instalaciones eléctricas en alta y baja tensión y una red de 12.063 metros de tuberías para el abastecimiento del sector sur, que funcionará por presión natural desde la balsa de acumulación.

Según las previsiones, las obras estarán finalizadas en octubre de 2026, mejorando de forma significativa la eficiencia y sostenibilidad del regadío en toda la ribera.