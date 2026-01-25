La escuela taller de Cistierna acogerá el nuevo Ecyl

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos señaló en el último pleno que el servicio de empleo del Ecyl planteó al Ayuntamiento la posibilidad de disponer en un nuevo espacio para ubicar su oficina que acogería al Ecyl y al Sepe conjuntamente. Se ofrecieron dos posibilidades: la primera, el edificio trasero del ayuntamiento denominado cono «La casina» el cual no contana con suficiente ampliturt para acoger esta nueva oficina. La segunda opción fue el edificio que había acogido la antigua escuela taller y que se encuentra en el barrio de Santa Bárbara pero que se encentraba con la necesidad de una gran reforma. «Ellos han aceptado ese edificio y se encargaría de hacer toda la reforma. Para ello es necesario aprobar la cesión del uso con un plazo de treinta años en lo que se mantendría el edifico como oficina de empleo», según Santos.

Este inmueble lleva 14 años sin ser usado y que como consecuencia del paso del tiempo está completamente deteriorado según Santos. «Es una cesión para evitar al Ayuntamiento un futuro problema".

Desde la Gerencia Provincial de León del Servicio Público de Empleo se recuerda que la actual oficina de empleo de Cistierna tiene un reducido tamaño lo que impide atender correctamente al ciudadano. Al tener conocimiento de la existencia de un edificio de titularidad municipal en la calle Santa Bárbara el Ecyl de León entiende que esa sería una ubicación ideal.