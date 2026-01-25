La A-6, en el Puerto de Manzanal, en León, en nivel verde por el temporal de hielo y nieve

El puerto del Manzanal será uno de los afectados

El tramo de la A-6 del Puerto del Manzanal, en León, continúa en nivel verde, que supone la necesidad de precaución y la prohibición de adelantar para vehículos pesados, debido al temporal de hielo y nieve.

En España, La Dirección General de Tráfico (DGT) ha contabilizado hasta las 19.30 horas de este domingo 77 carreteras afectadas por el temporal, de las que 16 continúan cortadas, todas ellas de la red secundaria.

En la red principal de carreteras, además de la A-6 en el Puerto del Manzanal, está afectada la A-23, entre Arascués y Lanave, en Huesca, donde es obligatorio el uso de cadenas.

Del total de vías afectadas, 16 están nivel negro (cerradas), 39 en rojo (obligatorio uso de cadenas o neumáticos de invierno, restricción de velocidad y restringido para vehículos pesados), 3 en amarillo (restricción de velocidad y restringido para pesados) y 19 en verde.

Están cerradas la A-395 y la A-4025, en Sierra Nevada; la AL-5405, en las Tres Villas (Almería), y la TE-68 en Guadalaviar (Teruel). En Cataluña, la BV-4031, en Castellar de n'Hug y la GI-404, en Alp (Girona).

En Extremadura, la CC-224 entre Hervás y la CC-437, en Pico Villuercas; en Galicia, la OU-122, en Lardeira (Ourense); y en Asturias, la LN-8, en El Quempu.

En Castilla y León está prohibido circular por la ZA-103, en Sanabria (Zamora), por la DSA-191, en Candelario (Salamanca), y por la SA-203, en Peña de Francia (Salamanca), mientras que en Navarra están cerradas tres carreteras: NA-137 (en Isaba/Izaba), NA-2011 (Pikatua) y la NA-2012 (entre Muskilda - Irati).

Con estas condiciones meteorológicas, la DGT pide a todos los conductores no olvidar ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.