Propuesta para construir una pasarela peatonal sobre el río Luna

Una propuesta ciudadana registrada en la plataforma Change.org está a punto de alcanzar las 300 firmas para solicitar la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Luna, a la altura de Sorríos de Ordás. La iniciativa busca garantizar un acceso seguro desde el Ayuntamiento de Santa María de Ordás hasta las piscinas de Rioseco de Tapia, un trayecto que actualmente obliga a los menores a circular por una carretera peligrosa y sin arcén.

Cada día de verano, numerosos niños deben desplazarse en bicicleta o a pie por una vía estrecha y muy transitada, lo que supone un riesgo evidente para su seguridad. Este recorrido es especialmente necesario, ya que las piscinas de Rioseco de Tapia constituyen el único espacio de la zona donde pueden disfrutar del verano y aprender a nadar, una habilidad fundamental tanto para su desarrollo como para su seguridad personal.

Los impulsores de la propuesta piden al Ayuntamiento de Santa María de Ordás que valore seriamente la construcción de una pasarela peatonal como solución segura y sostenible. Según destacan, esta infraestructura no solo protegería a los más jóvenes, sino que también facilitaría el uso seguro del espacio público a peatones de todas las edades, fomentando hábitos de movilidad activa y saludable.