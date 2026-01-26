El viento obliga a cerrar las estaciones de esquí en León

El sábado es el único día del fin de semana en el que se pudo esquiar ya que el viento obligó a cerrar el domingo.ramiro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las estaciones de esquí San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos han recibido a un total de 2.737 esquiadores durante este fin de semana —24 y 25 de enero-, una cifra condicionada por la adversa climatología, que ha obligado al cierre de ambas instalaciones el domingo debido a las fuertes rachas de viento que no garantizaban la seguridad necesaria para el funcionamiento de los remontes.

En el caso de Valle Laciana-Leitariegos, la estación ha contabilizado 427 usuarios, concentrados íntegramente en la jornada del sábado. La oferta esquiable ha alcanzado un máximo de ocho pistas abiertas, con tres verdes, tres azules, una roja y un circuito infantil, además de cuatro remontes en servicio y 3,7 kilómetros esquiables, con espesores que han oscilado entre los 30 y los 110 centímetros de nieve polvo.

Las condiciones meteorológicas adversas han marcado toda la semana en esta estación, aunque las nevadas asociadas a los temporales han permitido incrementar notablemente los espesores, superando el metro en la zona alta.

Por su parte, la estación de San Isidro ha recibido a 2.310 esquiadores durante el sábado, único día en el que ha sido posible abrir al público.

En estas condiciones, San Isidro ha ofrecido una superficie esquiable de 17,5 kilómetros alpinos, repartidos entre los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines, con 18 pistas abiertas para todos los niveles —cinco verdes, cuatro azules, siete rojas y dos negras— y 10 remontes en funcionamiento. Los espesores se han situado entre los 20 y 50 centímetros, con nieve de calidad polvo-dura, y la procedencia de los usuarios ha sido mayoritariamente de la provincia de León, Asturias y otros puntos de Castilla y León.

Desde la Diputación de León se recuerda la importancia de consultar la información actualizada sobre el estado de las dos estaciones invernales y las previsiones meteorológicas a través de la página web oficial www.nieveleon.com, antes de realizar o planificar la visita a cualquiera de los complejos invernales de la provincia.