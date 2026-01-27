Activada la alerta en la zona Cantábrica de León ante «copiosas» nevadas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha activado la alerta por nevadas este martes en la Cantábrica de León y Palencia, y desde esta medianoche o de madrugada en Zamora, Ávila, Salamanca y la meseta palentina.

Sen ha establecido la activación de esa fase de alerta por nevadas del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de carreteras del Estado de las citadas zonas.

En León, la alerta afecta a la zona Cantábrica, el Bierzo y la meseta, con acumulaciones de hasta diez centímetros a partir de mañana en la zona montañosa y cinco en el resto.

En Zamora, la alerta afecta a Sanabria, también con espesores de diez centímetros, y a la zona de meseta, con cinco. Dentro de Palencia, además del área Cantábrica, con espesores de 10 centímetros, se prevén hasta cinco en la zona de meseta; y en Ávila la alerta afecta a la zona central, meseta y sur con hasta diez centímetros y a partir de 700 metros en algunas zonas. La llegada de sucesivas borrascas podría provocar nevadas en capitales de provincia en Castilla y León, al bajar la cota a los 800-900 metros, ya que un frente cálido se encontraría con la masa fría, lo que podría dar lugar a nevadas en cotas bajas del interior, según informa eltiempo.es. El portal ha explicado que, tras la llegada del frente ‘Joseph’ este lunes y el frente frío de este martes, vinculado a una segunda borrasca que absorberá a ‘Joseph’, una tercera llegará el miércoles. Además de muchas lluvias, esta borrasca podría traer nieve a cotas bajas aunque las previsiones son inciertas aún pese a estar a 24 horas.