Un investigado por un robo con fuerza en un garaje en Villaverde de Arcayos

La Guardia Civil investigó a un hombre como autor de un robo con fuerza cometido en un garaje de la localidad de Villaverde de Arcayos, en termino municipal de Almanza, en la provincia de León, donde fueron sustraídas diversas herramientas valoradas en unos 2.000 euros.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el perjudicado en el Puesto de la Guardia Civil Almanza, tras lo que se procedió a la recogida de indicios, entrevista con testigos y recogida de otras informaciones.

Todo ello permitió identificar al posible autor del robo,quien reconoció los hechos e hizo entrega a los investigadores del material sustraído, que se encontraba oculto en una vivienda anexa a su domicilio. Entre el material sustraído, valorado en unos 2.000 euros, se encontraban desbrozadoras, una motosierra, rollos de manguera y diversa herramienta.

Por este motivo, la persona investigada, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Sahagún (León).