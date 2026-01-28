La Diputación pagará «lo que toque» del CTR y firmará un nuevo convenio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León pagará «lo que toque por sentencia» al Ayuntamiento de San Justo de la Vega, municipio al que pertenece el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega. Así respondió este miércoles el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel a la pregunta que el PP formuló en el pleno ordinario que se celebró en el Palacio de los Guzmanes. David Fernández, el portavoz de los populares en la provincia, quiso saber en qué situación se encuentra el convenio con el consistorio de San Justo en lo referente al CTR, a lo que Álvarez Courel contestó que han mantenido una reunión con el alcalde y, tras pagar al municipio lo que corresponda, se firmará un nuevo convenio.

De esta forma, se zanjará la demanda presentada por el ayuntamiento que exigía a la Diputación, como sucesora del consorcio Gersul, el pago de las cantidades comprometidas en un convenio firmado en 2025 relativo a las instalaciones de San Román de la Vega. Una demanda que estimó el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de León y cuyo fallo condenó a finales de 2025 así a la Diputación a pagar 400.000 euros más los intereses correspondientes, en concepto de las cantidades adeudadas.

Entre las cuestiones que se abordaron en el pleno, también estuvo la situación de los bomberos del Sepéis, que han denunciado que la «mala gestión» del servicio pone en riesgo la seguridad, un asunto sobre el que preguntó el portavoz de Vox, Fernando Prieto Olite y a la que Courel respondió que se trata de un «colectivo pequeño» y aprovechó para recordar que «hasta 2019 no había ningún parque de bomberos provincial y ahora hay cuatro con 80 bomberos profesionales».

También Vox quiso saber en qué situación se encuetra el plan para la conservación de iglesias y templos en la provincia, una iniciativa dotada con 1.200.000 euros de los que la Diputación aportará 600.000 euros y las diócesis 300.000, según detalló Courel.

En cuanto a los convenios de los Grupos de Acción Local, un punto expuesto también por el PP en el turno de ruegos y preguntas, será un asunto que se abordará en el siguiente pleno.

Entre los asuntos a tratar, también el plan provincial para dotar de Inteligencia Artificial tanto a la administración como a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, del que se están tramitando las licencias necesarias para poder ponerlo en marcha, tras lo cual se impartirán cursos de formación, tal y como explicó el diputado del área.

Los productos y los pendones de León volverán este año a Sevilla para conmemorar el día de la provincia en la ciudad andaluza, pero lo harán «con garantías», manifestó el diputado encargado del área, Roberto Aller, quien hizo alusión a los problemas del año pasado con la ubicación del evento.

Sobre las previsiones de los Planes de Cooperación de este 2026, algo sobre lo que también preguntó el PP, serán bianuales (2026-2027) y se están elaborando las bases que los pondrán en marcha.

La Diputación también colaborará con los municipios en la lucha contra las colonias felinas «en la medida en la que podamos financiar gastos», expuso Gerardo Álvarez Courel durante la sesión ordinaria.