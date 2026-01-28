León mantiene la estabilidad en los precios de los cereales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La sesión de la Lonja de León celebrada este miércoles ha mantenido la estabilidad en los precios de los cereales a pesar de que el euro se ha impulsado en el tipo de cambio a 1,20 euros-dólar, valor más alto desde 2021, lo que provoca que el cereal europeo sea menos competitivo y obligue a corregir precios.

El mercado agropecuario leonés ha informado, a través de un comunicado, que en cuando al maíz, los mercados están muy pendientes del discurso que dará este miércoles Donal Trump en Iowa, principal estado productor de este cereal.

Una de sus promesas electorales era aumentar al 15% el uso de bioetanol en los cortes de gasolina durante todo el año, puesto que en la actualidad y sobre todo en verano el estándar es un corte del 10%; esto aumentaría la cantidad de maíz que se utilizaría para este uso, dejando fuera la producción récor de EE.UU.

La Lonja ha destacado en su análisis de la jornada, que en el sector de la patata también se han repetido los precios con la campaña ya prácticamente cerrada para el agricultor, «en un año que no se han cubierto los costes».