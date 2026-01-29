Comienzan las obras del albergue de peregrinos de Mansilla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mansilla de las Mulas rehabilitará su antiguo albergue de peregrinos para dar respuesta al auge de turistas que recorren en municipio camino a Santiago de Compostela. "Las instalaciones se habían quedado obsoletas y su deteriorado estado aconsejaba, más que un adecentamiento, casi una obra nueva», ha explicado la alcaldesa, Camino Lozano.

Después de trabas y dificultades, especialmente de índole económica por el incremento inicial del presupuesto, la obra contará ahora con una inversión que supera el millón de euros desglosado en dos anualidades con cargo a fondos propios del Ayuntamiento.

El albergue, formado en su origen por dos inmuebles diferenciados en volumen enfrentado a dos viales diferentes y separados mediante un patio interior intermedio, mantendrá la volumetría actual, optimizando su distribución y superficie. Se pretende que el resultado sea un albergue moderno en su interior, respetando las dos fachadas correspondientes a las calles Los Mesones y El Puente, adaptándolo a la normativa actual especifica vigente sobre albergues, con accesibilidad y que sea un edificio sostenible energéticamente.

El solar sobre el que se asienta es un rectángulo irregular, de 360 metros cuadrados, de dos plantas con una superficie definitiva construida de 628,30 metros. Contará con 64 plazas distribuidas en dos plantas, con baños separados. La rehabilitación prevé alojamientos accesibles en planta baja para cuatro usuarios con discapacidad.