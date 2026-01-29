La Junta aprueba las obras de la nueva Oficina de Empleo de Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las obras, que comenzarán a ejecutarse en breve, tienen por objeto acondicionar un inmueble parcialmente en desuso, como es la Antigua Residencia Juvenil Leopoldo Panero, situado en la Plaza Arquitecto Gaudí, nº 3 y afecto a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. La actuación permitirá habilitar el espacio necesario para trasladar y modernizar el servicio que actualmente se presta en la oficina de la calle Juego de Cañas, cuyas instalaciones, de apenas 190 m², resultan poco adecuadas e insuficientes para las necesidades de la población a la que se atiende.

Esta nueva sede aumentará el espacio actual y resolverá de forma definitiva los problemas de accesibilidad y otras limitaciones de la actual oficina, ofreciendo un entorno de trabajo eficiente tanto para los trabajadores como para los más de 3.400 usuarios. El espacio acogerá los servicios y el personal de la Oficina del Ecyl en Astorga y del Servicio Público de Empleo Estatal, con un total de trece de trabajadores en la actualidad.

Las obras de adecuación afectarán a una superficie total de más de 620 metros cuadrados distribuidos entre la parte sin uso de la planta baja – la otra parte de esta planta alberga el Servicio de Agricultura -, la primera y la segunda planta, además de otras actuaciones necesarias en el semisótano.

Las obras, que se encuentra en la fase final de adjudicación, tienen un plazo de ejecución previsto de 10 meses.