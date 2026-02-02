El colegio de Hospital de Órbigo hace más accesibles los museos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Colegio Sierra Pambley ha puesto en marcha un programa de accesibilidad en diversos museos de la provincia. A través de la financiación del proyecto AulaEmpresaCyL, los estudiantes del centro desarrollarán herramientas y materiales que faciliten la visita a personas con necesidades especiales, permitiéndoles conocer de cerca el patrimonio leonés, tal y como señalan desde el centro.

La iniciativa comenzó oficialmente este 29 de enero y se ejecutará durante el presente curso académico. El objetivo es dotar a espacios como el Museo de San Isidoro, la Basílica de la Virgen del Camino, el Museo de la Fundación Sierra Pambley, el Centro de Interpretación del León Romano y actividades turísticas en La Bañeza de materiales o información adaptada. Gracias a este trabajo, piezas emblemáticas como el Cáliz de Doña Urraca o la Sala del Parlamentarismo contarán con sistemas alternativos de comunicación, como Braille, grabaciones en Lengua de Signos, maquetas 3D o información con pictogramas.

Formación real

Este proyecto del centro de formación permite que el alumnado del ciclo de F.P. De Mediación Comunicativa aplique sus conocimientos en un entorno profesional real. La colaboración entre empresas, museos y el centro educativo busca que los futuros mediadores adquieran una experiencia práctica vinculada directamente con su futuro laboral. Las intervenciones en los museos tendrán carácter permanente, garantizando que la mejora en la accesibilidad sea duradero para el futuro.