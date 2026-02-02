Las últimas lluvias tensan los canales de Benavides de Órbigo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las últimas lluvias registradas en la provincia dejan los canales de Benavides cerca del desborde, tal y como señalan algunos vecinos, que apuntan a la zona de las piscinas municipales donde confluyen dos arroyos, el Rececillo y el Barbadiel, como uno de los puntos con una situación delicada a causa del cauce que traen.

El estado de los canales ya ha provocado las quejas vecinales en otras ocasiones, así como la denuncia del PP por la falta de limpieza de estas infraestructuras hidráulicas.