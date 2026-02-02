La Bañeza ya luce el Carnaval en sus edificios municipales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa con los trabajos preparatorios con motivo de la proximidad del Carnaval, una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Entre las actuaciones que se están llevando a cabo se encuentra la decoración de distintos edificios municipales con el objetivo de crear un ambiente festivo acorde con esta celebración tan arraigada en la localidad. De este modo, se procederá al engalanado de espacios como La Harinera, donde se ubican el Centro de Interpretación de las Tierras Bañezanas y la Oficina de Turismo, el Teatro Municipal, la Casa Consistorial, así como otras dependencias municipales y diversas calles de la ciudad.

Estas acciones se enmarcan dentro de los preparativos de unas fiestas que darán comienzo el próximo 13 de febrero y que cuentan con una gran participación tanto de vecinos como de visitantes.

Desde el Ayuntamiento se continúa trabajando para que el Carnaval de La Bañeza alcance el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional, objetivo para el que se vienen realizando durante años las actuaciones necesarias con la colaboración de la ciudadanía y de todos los amantes de esta tradición.