Abierto el plazo para las solicitudes únicas de la PAC

La Junta de Castilla y León abrió ayer domingo el plazo para la presentación de las solicitudes únicas de la Política Agraria Comunitaria para el ejercicio 2026 en la Comunidad. Se trata de la cuarta campaña tras la entrada en vigor del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y estima el registro de unos 60.000 expedientes.

El período de presentación de las solicitudes se extenderá hasta el 30 de abril y, además de la ayuda básica a la renta, incluye los pagos complementarios redistributivos a las primeras hectáreas de la explotación y el pago complementario a los jóvenes agricultores. Según informan desde el Ejecutivo autonómico, las principales novedades derivan tanto del último reglamento de simplificación como de la última modificación del PEPAC 2023-2027. En el primer caso afectan a las normas de condicionalidad y en el segundo, a los ecorregímenes. mAdemás, próximamente se convocará una nueva incorporación a los contratos plurianuales de ayudas agroambientales. El compromiso se formalizará por tres años en lugar de los cinco habituales, al objeto de maximizar el presupuesto PEPAC 2023-2027 sin comprometer el próximo periodo 2028-2034. Esta nueva convocatoria comprenderá las intervenciones de agricultura ecológica, razas autóctonas en peligro de extinción, apicultura para la mejora de la biodiversidad, cultivos agroindustriales sostenibles y aprovechamiento forrajero mediante pastoreo con ganado ovino y caprino.