UPL recoge las necesidades de la Montaña Central leonesa

La Unión del Pueblo Leonés, UPL, celebró una jornada de trabajo en la Montaña Central leonesa con el objetivo de recoger todas las necesidades de los municipios del territorio. En la cita participaron la secretaria general del partido, Alicia Gallego, y el secretario de organización y vicepresidente primero de la Diputación de León, Roberto Aller, junto a concejales y representantes municipales de Villamanín, Pola de Gordón y La Robla. «La idea es conocer de primera mano la situación de estos municipios, mantener un contacto directo y permanente con sus representantes locales y avanzar en la coordinación de demandas y prioridades comunes para dar respuestas eficaces a sus problemas», explican desde la formación leonesista.

En Villamanín se abordaron cuestiones relacionadas con la sanidad y el estado de las carreteras, dos asuntos que requieren una mayor implicación por parte de las administraciones competentes. En Pola de Gordón se puso el acento en la situación del centro de salud y la necesidad de llevar a cabo mejoras, además de la dotación de especialidades que garanticen una atención sanitaria adecuada para la población. Durante la visita a La Robla se trató la situación de la antigua estación, un elemento de gran valor histórico y patrimonial para el municipio, cuya protección y puesta en valor ha sido objeto de iniciativas impulsadas por UPLen el ámbito institucional.