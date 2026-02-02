Diario de León

Herido un joven de 25 años tras volcar en Crémenes

El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos al lugar

Un hombre de 25 años ha resultado herido tras volcar en la cuneta con su coche en el kilómetro 71 de la N-621 en Crémenes. El conductor se encontraba consciente, aunque precisaba asistencia.

El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos al lugar.

