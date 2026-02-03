Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP pide al Gobierno una “defensa real” del sector agrario paralizando el acuerdo de Mercosur hasta que haya igualdad de condiciones “porque de ello depende el futuro del medio rural”

El PP de Villaquejida pide al Gobierno de España “una defensa real” del sector agrario y ganadero con la paralización del acuerdo de Mercosur con la Unión Europea hasta que “no se garantice una reciprocidad total en las condiciones de producción, controles sanitarios, medioambientales y laborales” porque de ello depende “el futuro del medio rural”.

Los populares inciden, según recoge la moción presentada para ser debatida en el Pleno, en el respaldo “expreso y firme” a los agricultores y ganaderos, “así como al conjunto del sector primario” como verdaderos garantes del “abastecimiento alimentario y de la vertebración del medio rural”,

Esta petición recoge, a su vez, un análisis de la ”situación crítica” que atraviesa el sector primario provocada por “el incremento descontrolado de los costes de producción, la falta de rentabilidad de muchas explotaciones, una excesiva carga burocrática y normativa y la ausencia de precios justos en origen”, combinación de factores que está provocando “una asfixia en la viabilidad económica”..

A ello, ahora, se suma “la preocupación” generada por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur que facilitará “la entrada masiva de productos agrícolas y ganaderos de terceros países que no cumplen los estándares sanitarios, medioambientales y de bienestar animal que sí exigen a nuestros productores”.

Respaldan, a su vez, los mensajes lanzadas desde las organizaciones agrarias de que este acuerdo, tal y como está definido, “supone una competencia desleal directa” para los agricultores y ganaderos de la provincia que ven cómo “se les exige producir con las normas más estrictas del mundo mientras se abren las puertas a importaciones más baratas, con menos controles y garantías”.

El PP de Villaquejida hace una llamada a los demás ayuntamientos de la provincia vinculados al sector primario para que sigan el ejemplo de respaldo a los agricultores y ganaderos rechazando al acuerdo sin las garantías adecuadas y trasladará, a su vez, al Grupo Popular en la Diputación para obtener el respaldo de la institución provincial.