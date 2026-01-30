El campo leonés vuelve a la calle por el futuro del sector: «Esto no puede seguir así»

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Cientos de tractores recorrieron este jueves las calles del centro de León para protestar por el futuro del campo. La concentración, que comenzó a las ocho de la mañana en la explanada junto al estadio Reino de León, arrancó pasadas las once su recorrido por la ciudad para culminar en el entorno de la delegación de la Junta de Castilla y León. La reivindicación era clara: alzar la voz por la situación que vive el campo, pero especialmente por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y por los recortes de la PAC.

A la protesta se sumaron cerca de 800 tractores, que estuvieron acompañados por alrededor de 3.000 personas en una protesta cuyas cifras superaron todas las expectativas.

La supervivencia por el futuro del sector y de la provincia fue el principal reclamo de la gente del campo que ayer decidió mostrar una vez más su malestar con un acto reivindicativo que rugió con fuerza por las calles de León.

Eutimio y Ángel, de Azares del Páramo, se acercaron a León con sus tractores «para ver si podemos hacer algo, porque el panorama es malo». Llevan cultivando maíz y alubia toda la vida y reconocen que la situación ha cambiado en los últimos años «pero para mal», sobre todo por la subida de los combustibles o de los abonos, junto a los precios que se pagan por el cereal. Las protestas del campo «no están sirviendo de momento porque todo son buenas palabras, pero nada de actos».

«Son demasiados los problemas y muy pocas las soluciones», señala Francisco Javier Alonso, que vino desde Audanzas del Valle para participar en la tractorada. Asegura ser partidario del libre comercio, «pero en igualdad de condiciones», algo que el campo achaca a Mercosur. Los aranceles de Estados Unidos, el acuerdo comercial con India, las trabas de Confederación y la burocracia europea son para él otros problemas del sector. «Nos están complicando mucho porque nos dejan importar de otros países todo lo que aquí nos prohíben». Le extraña que sea el campo «de los pocos sectores que protesta», quizás por la «situación crítica» que vive y explica que con todo lo que está pasando en el mercado agroalimentario «la gente va a cambiar una alimentación de calidad por una alimentación de mierda». Una afirmación que refrenda otro agricultor, que se pregunta «¿por qué protesta el campo y no la gente, que es la más afectada?».

Costes y rentabilidad

Mar, de Villarnera de la Vega, reivindica mayor apoyo por parte de la sociedad. Es técnico-asesora y viene de familia de agricultores «por suerte», ayuda a su padre en el cereal y decidió acudir a la llamada de protesta «para apoyar y dar visibilidad a los problemas del campo», donde «los costes son altos y la rentabilidad, baja».

«En los años 80 ya había manifestaciones porque entraba alubia de otros países y seguimos con lo mismo, así que se ve que ha cambiado poco», comenta Cundi, de Villalobos, que asegura que ahora «nos entra legumbre de todos los sitios».

«No es normal que lleguen productos de fuera con condiciones diferentes a los de aquí», explica Sara. A sus 26 años, se dedica al sector primario tras estudiar finanzas porque «a mí lo que me gustaba era esto». Ahora está poniendo en marcha un almacén de legumbre y tiene una granja de cerdos ibéricos en Miñambres de Valduerna. Tiene claro que «esto no puede seguir así, pero mucha gente parece no enterarse», reivindica mientras apuesta por una lucha conjunta del campo a la que se una también el transporte y otros sectores implicados. Forma parte del ansiado relevo generacional en el sector primario, pero tiene claro que sin el apoyo de sus padres no lo hubiese conseguido. «Quieren relevo generacional, pero solo ponen trabas», remacha.

Tras recorrer el centro de León, la tractorada llegó a la Subdelegación de Gobierno, donde fue recibida por el subdelegado del Gobierno, Hector Aláiz, y desde ahí continuó el recorrido hasta la explanada de la Junta, donde también fueron recibidos antes de dar por terminada la convocatoria tras la intervención de los representantes de las cuatro organizaciones agrarias Asaja, UCCL, Ucale-Coag y Ugal-UPA, que mostraron su agradecimiento a los participantes en una «jornada histórica» para el campo leonés y para el de toda España. «Es un día importante. Queremos hacer reflexionar a la clase política y las administraciones sobre los problemas del sector y exigir soluciones», argumentaron.

La protesta, convocada por las organizaciones agrarias, se repitió en toda Castilla y León y en otros puntos de España en el denominado ‘súper jueves del campo español’. Unas protestas que se han producido durante toda la semana en varias ciudades y que culminaron con el gran encuentro de ayer.