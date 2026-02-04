Las fotos de la nevada en León

La provincia de León ha vuelto a teñirse de blanco este 4 de febrero de 2026, transformada por el manto nevado que ha dejado el paso de la borrasca Leonardo. Desde la capital leonesa hasta los rincones más altos de la Cordillera Cantábrica, la nieve ha cubierto calles, plazas, monumentos y paisajes montañosos, regalando una estampa invernal digna de postal.
Orallo, cubierta de blanco por la nevada
Orallo, cubierta de blanco por la nevada
El temporal de nieve también ha alcanzado a Sabero
Villablino, teñido de blanco por la nevada
Villablino, teñido de blanco por la nevada
La capital leonesa se ha teñido de blanco por la última nevada
La capital leonesa se ha teñido de blanco por la última nevada
La capital leonesa se ha teñido de blanco por la última nevada
La capital leonesa se ha teñido de blanco por la última nevada
La capital leonesa se ha teñido de blanco por la última nevada
La capital leonesa se ha teñido de blanco por la última nevada
La capital leonesa se ha teñido de blanco por la última nevada
La capital leonesa se ha teñido de blanco por la última nevada
La capital leonesa se ha teñido de blanco por la última nevada
La capital leonesa se ha teñido de blanco por la última nevada
La capital leonesa se ha teñido de blanco por la última nevada