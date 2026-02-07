Un proyecto asturiano transforma el carbón en joya

Publicado por Juan Manuel Castro León Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León acogió este sábado la presentación de «Tu carbón joya», un proyecto asturiano que une tradición minera y joyería artesanal, dentro del programa «Hecho en la cuenca». Cerca de medio centenar de personas asistieron al acto y llenaron el auditorio del Centro.

La iniciativa, impulsada por los artesanos Alfredo Asensio y Marta Vaquero, nació en 2017 en el Valle de Turón, en el concejo asturiano de Mieres, uno de los enclaves mineros más relevantes de España durante décadas. Pozos como Figaredo, San José, Santa Bárbara o Espino marcaron la vida de miles de familias y convirtieron el carbón en el motor económico y social del valle. Sin embargo, el cierre acelerado de la minería en la primera década del siglo XXI supuso el final de ese modo de vida y un duro golpe para el tejido económico local.

Entre los negocios afectados se encontraba la Joyería y Relojería Asensio, regentada por Alfredo Asensio y Marta Vaquero, que vio cómo la crisis minera reducía progresivamente su clientela, por lo que decidieron reinventarse.

Con diversas colecciones inspiradas en la mina y un creciente reconocimiento, «Tu carbón joya» se ha consolidado como un ejemplo de cómo el patrimonio industrial puede transformarse en una propuesta artesanal con proyección.propuesta cultural y artesanal con futuro.