El IES Obispo Argüelles de Villablino solicita la FP básica de informática

Los progenitores de los alumnos del Instituto de Educación Secundaria (IES) Obispo Argüelles de Villablino están llevando a cabo una recogida de firmas para solicitar el grado medio de Formación Profesional de informática para el siguiente curso.

Una formación que según explican los padres de los estudiantes «supondrá una oportunidad», tanto para los estudiantes que tras acabar la ESO quieran continuar sus estudios en informática, como aquellos adultos que quieran especializarse en una materia con gran demanda laboral.

En este sentido, este grupo considera que este grado medio de formación profesional supondría tanto para Laciana como para las comarcas limítrofes un revulsivo a nivel formativo que, «no solo evitaría la escapada de estudiantes y sus familias a León o a Ponferrada» sino que con toda seguridad atraería estudiantes convertidos en nuevos habitantes, con todos los beneficios socio-económicos que eso conlleva.

Una propuesta llevada a cabo por el profesorado del instituto y contando con el apoyo e implicación de los padres del centro educativo y es que actualmente este instituto imparte la FP Básica de Informática, siendo el único centro público de la provincia que ofrece esta formación.

Una iniciativa que el Ampa de este centro trasladó al partido socialista de León, a través de una reunión con el alcalde de Villablino, Mario Rivas y la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio. Por su parte, el regidor lacianiego señaló que «es una demanda justa, respaldada por la comunidad educativa y aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento», a la vez que destacó que «no es una ocurrencia, es una necesidad del valle». Mientras que Rubio afirmó que «este ciclo tiene una alta empleabilidad, permite el teletrabajo y abre oportunidades reales de futuro», algo que considera «fundamental» para fijar población en una comarca como Laciana.