La nieve obliga a circular con cadenas por varias carreteras de León

La nieve caída en las últimas horas obliga a esta hora de la mañana a circular con cadenas en la N-502, en el Puerto del Pico (Ávila), donde ayer perdió la vida el conductor de una máquina quitanieves mientras limpiaba la vía, en la N-603, en la localidad segoviana de El Espinar, y en otros 16 tramos de la red secundaria. Además, el tráfico está cortado en siete puntos de las provincias de Ávila, Salamanca, León y Zamora por la nieve, mientras que las inundaciones provocan cortes en 13 carreteras, según información de la Dirección General de Tráfico recogida por Ical.

En León, las cadenas son obligatorias para transitar por la CL-626, en Caboalles de Arriba; en la LE-126 en Truchas; en la LE-133, entre Valdeviejas y Quintanilla de Flórez; en la LE-142, en Rabanal del Camino; en la LE-215, en Boca de Huérgano; en la LE-233, entre Besande y Siero de la Reina; en la LE-334, entre Prioro y Siero de la Reina; en la LE-315, entre Robles de Valcueva y Piornedo; en la LE-321, entre La Vecilla y Redipuertas, y en la LE-481, en Torrebarrio. Además, están cerrada la LE-126, en La Baña, y la LE-473, en Caldas de Luna.

En la provincia de Ávila los tramos en los que se debe circular con cadenas y el tráfico está restringido para pesados y autobuses son: la AV-932, entre Casas de Navancuerda y Navacepeda de Tormes y la AV-941, entre Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino. También se recomienda precaución para transitar por los puertos de Menga (N-502), La Paramera (N-403) y Villatoro (N-110), mientras que está cerrado el puerto de Valdelavía (CL-505).

Por su parte, en Segovia, además de en El Espinar, se necesitan cadenas en la CL-601 y en la SG-615, en La Pradera de Navalhorno. En esta provincia la circulación está condicionada en la AP-51 entre Villacastín y Brieva (Ávila), en la A-1, en Villarejo; en la AP-61, en El Espinar y en la N-110, entre Segovia y Aldeavieja y entre Villacastín y Brieva.

En la provincia de Salamanca están cerradas la DSA-180 en La Hoya, la DSA-191, en Candelario y la SA-203, entre El Cabaco y la Peña de Francia, mientras que en Zamora no se puede transitar por la ZA-103 en San Martín de Castañeda. En la provincia zamorana también se recomienda precaución en la A-52 a la altura de El Padornelo, mientras que en Palencia la nieve dificulta el tráfico en la CL-615, en Guardo; la CL-626, entre San Pedro de Cansoles y Castrejón de la Peña, y en la CL-627, entre Cervera de Pisuerga y Piedrasluengas.

Agua en la calzada

En cuanto a las carreteras cortadas por inundaciones, la peor parte se la lleva Zamora donde no se puede circular por la la ZA-100, en Navianos de Valverde; la ZA-P-2547, en Calzadilla de Tera; la ZA-P-2548, en Santa María de Valverde; y la ZA-L-2553, en San Pedro de Zamudia. En León están intransitables la LE-114, en La Lora del Rio, y la LE-5705, en Villaselán, mientras que en Salamanca no se puede circular por la CV-BE-2, en Candelario y la DSA-106, en Arapiles.

Además, en Segovia están cortadas la la SG-P-2131, en Laguna de Contreras y la SG-V-2416 en Burgomillodo. También está cortada al tráfico la SO-P-4009 en Langa de Duero (Soria), la VP-4017 en Melgar de Arriba (Valladolid) y la PP-9832 en Perales (Palencia).