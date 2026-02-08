León, la provincia con los suelos más saturados de CyL

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Los suelos bien drenados y con textura equilibrada y gruesa en Castilla y León tienen posibilidad de saturación mucho menor. Así lo establece el catedrático de Geografía Física de la Universidad de Salamanca (USAL) y responsable e investigador principal del Grupo HIDRUS, José Martínez Fernández, quien entiende que este tren de borrascas que ha dejado un alto nivel de precipitaciones en la Península es «una situación extraordinaria, pero no tanto».

Un informe del Laboratorio Forestal Catalán señala que León es la provincia con los suelos más saturados de la Comunidad, a lo que han contribuido las lluvias de las últimas semanas. Le siguen Burgos, Palencia, Soria y Zamora, con datos medios-altos; y cierran Salamanca, Ávila, Segovia y Valladolid.

Según este informe, la intensidad de estrés de los suelos ya es alta, aunque muy soportable en la Comunidad. Así, en un rango porcentual que oscila entre el cero y el 1,5, encabeza este ránking de nuevo León, con un 0,37, que constata que aún está lejos de suelos saturados (por norma general), seguida de Salamanca (0,46), Burgos (0,5), Zamora (0,51) y Palencia (0,52 por ciento). Cierran Valladolid (0,6), Ávila (0,63), Segovia (0,72) y Soria (0,76).

En España, salvo en zonas del sur de Aragón y del norte de Castilla-La Mancha, el mapa muestra que el suelo forestal está «lleno» en la Península y Baleares, lo que implica que, dado que continuarán las lluvias, se observarán picos de «agua azul», es decir, agua que sale del bosque y se va a ríos o acuíferos.

«No es inhabitual que en invierno llueva abundantemente. Pero es anormal o anómala la sucesión de estas situación, que provoca una acumulación de días de lluvia y hay zonas que en los 40 días que van de 2026 llevan un tercio de lo que normalmente llueve en un año entero», comenta este experto.

Sin embargo, más allá de daños puntuales en los cultivos o en zonas bajas, Martínez aclara que Castilla y León cuenta con zonas topográficas que «favorecen la circulación del agua, pero también otras donde hay menos pendiente y este problema no se da». En este sentido, destacó que esta situación «no es mala noticia porque nos prepara mejor para lo que venga en primavera y verano».