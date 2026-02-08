Murias de Rechivaldo honra a Santa Águeda

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La pedanía de Murias de Rechivaldo celebró este domingo la festividad de su patrona, Santa Águeda, en una jornada marcada por el ambiente festivo y la participación vecinal. Los actos contaron con la presencia del pedáneo de la localidad, Amando Alonso, acompañado por los concejales Laura Torralba y Ángel Blanco. Alrededor del mediodía, la imagen de Santa Águeda salió en procesión por las calles del pueblo, arropada por vecinos y devotos, y acompañada por la flauta, el tamboril y las tradicionales castañuelas maragatas, que pusieron el toque musical a la celebración. La jornada festiva se cerró con un vino español, que sirvió como punto de encuentro y convivencia.