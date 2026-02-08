El PP exige el arreglo de la carretera Sahagún-Renedo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular denuncia que la Diputación «no ha iniciado» el arreglo de la carretera entre Sahagún y Renedo de Valderaduey 18 meses después de adjudicarse la obra.

El diputado por Sahagún, Javier Santiago, recuerda que el diputado de Infraestructuras y vicepresidente primero, Roberto Aller, anunció hace casi un año el inicio inminente de las obras, un «compromiso, de nuevo, incumplido», al tiempo que incide que «se engañó a los vecinos prometiendo una reforma más amplia cuando el proyecto previsto sólo recoge la actualización de cinco kilómetros».

La mejora de este tramo de la LE-6707 «ya estaba entre las 20 carreteras que dejó proyectadas para llicitar, en 2019, el gobierno del Partido Popular en la Diputación» y que «todavía no se ha iniciado» en los siete años en los que PSOE y UPL ostentan el equipo de gobierno de la institución provincial.

El tramo de la carretera entre Sahagún y Renedo de Valderaduey se licitó en el mes de noviembre de 2023 con un prespuesto de 1,4 millones de euros con un plazo de ejecución previsto de 6 meses. El procedimiento administrativo concluyó con la adjudicación, tal y como se recoge en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en junio de 2024 por un importe de 1,26 millones de euros.

«Es incormprensible que tengan que pasar casi tres años desde que arranca el procedimiento administrativo para que se comience la adecuación de una carretera», remarca Santiago, quien incide que «estos plazos dilatados demuestran la incapacidad de gestión» del equipo de gobierno del PSOE y UPL en la institución provincial.

Javier Santiago exige, a su vez, que «este primer tramo tenga continuidad» para acometer el tramo completo entre Renedo y San Pedro», una actuación «que se puede hacer claramente» con los importantes remanentes que tiene la institución.