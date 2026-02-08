Nueva edición del Fin de Semana Nórdico en Babia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los ayuntamientos de Cabrillanes y San Emiliano, en colaboración con la Asociación Estás en Babia, impulsan la segunda edición del «Fin de Semana Nórdico», una iniciativa que propone una combinación de deporte, naturaleza y turismo activo para disfrutar del invierno en el Parque Natural de Babia y Luna.

La Asociación Estás en Babia, que agrupa a 34 establecimientos de la comarca, organiza este evento con el objetivo de poner en valor los recursos naturales del territorio y dinamizar la economía local durante la temporada invernal. La cita se celebrará los días 14 y 15 de febrero de 2026 y está diseñada para todos los públicos, con actividades de esquí de fondo y raquetas de nieve.

El programa comenzará el sábado 14 de febrero en La Cueta, en Cabrillanes, con un curso de esquí de fondo impartido por técnicos especializados. Al día siguiente, el domingo 15, las actividades se trasladarán a Riolago, en San Emiliano, donde se desarrollará una ruta guiada con raquetas de nieve por un recorrido circular de unos 8 kilómetros y de dificultad fácil, que permitirá disfrutar de los paisajes invernales del valle.

El precio para quienes se alojen en establecimientos asociados a la Asociación Estás en Babia es de 45 euros por la participación en ambas actividades, con la posibilidad de inscribirse también de forma individual en cada una de ellas, con tarifas diferenciadas según la modalidad elegida.

Esta propuesta se enmarca dentro de las acciones de promoción del turismo activo y sostenible en la zona Babia, apostando por una oferta de experiencias en la nieve que aprovecha el entorno natural de la comarca y refuerza su atractivo turístico en invierno. Para inscripciones y obtener más información pueden realizarse a través del correo electrónico info@viajesbajocero.com, el teléfono 608 118 904 o la página web www.viajesbajocero.com/fin-de-semana-nordico.