La Diputación de León aclara que las obras de la LE-6707 comenzarán en mayo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En respuesta a las críticas vertidas recientemente sobre el estado de la carretera LE-6707 (De Sahagún a Renedo de Valderaduey) por parte del Grupo del Partido Popular en la Diputación de León, el área de Infraestructuras que dirige el vicepresidente primero Roberto Aller, quiere aclarar la situación administrativa y técnica del proyecto para desmentir tajantemente cualquier acusación de inacción o mala gestión.

Desde la institución provincial se informa que la actuación en el tramo pendiente de 4,720 km (entre los puntos kilométricos 9+830 y 14+550) está plenamente tramitada. La obra cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.451.216,98 € y su contrato de ejecución fue formalizado el pasado 22 de julio de 2024.

Roberto Aller ha explicado que los trabajos no están paralizados por falta de gestión, sino por una cuestión “puramente técnica ajena a la voluntad de la Diputación”. "La obra está adjudicada. El retraso actual se debe exclusivamente a la espera del permiso definitivo de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), necesario por un error detectado en el documento original del proyecto referente a una obra de drenaje", ha aclarado el dirigente leonesista.

El área de Infraestructuras ha trabajado para desbloquear esta situación con la mayor celeridad posible y el documento corregido ya ha sido remitido a la CHD. El acta de replanteo se formalizó el pasado 20 de octubre de 2025 y la previsión técnica es que, una vez recibido el visto bueno final, las máquinas puedan empezar a trabajar en mayo de 2026.

Asimismo, respecto a la contratación de la Dirección de Obra, el vicepresidente ha aclarado las dificultades administrativas sobrevenidas. Si bien hubo un decalaje en los tiempos respecto al contrato de obras, esto se debió a problemas con el crédito existente a principios de 2025, lo que impidió su formalización antes del 20 de junio de 2025. No obstante, este trámite ya está resuelto y no interfiere en la ejecución inminente.

Lejos de abandonar la vía, la Diputación de León ha acondicionado ya la mayor parte de los 26,267 km de esta carretera. Además de finalizar el tramo pendiente de 4,7 km, el área de Infraestructuras ya proyecta nuevas inversiones de futuro. De hecho, Aller ha avanzado que ya se trabaja en la futura renovación del firme del siguiente tramo, una actuación estimada en otros 1,6 millones de euros.

"La gestión se demuestra con expedientes resueltos y presupuestos asignados, no con ruido mediático. Los vecinos verán las máquinas en mayo porque el trabajo administrativo, aunque complejo, está hecho", ha asegurado Roberto Aller.