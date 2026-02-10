León pone rumbo a la defensa del campo en Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

«El Gobierno está gobernando en contra de los agricultores y los ganaderos y los eurodiputados son auténticas momias absolutamente inoperantes que no han tenido ninguna medida expresa en favor de nuestro sector, mientras que Ursula von der Leyen hace lo que le da la gana en el Parlamento y firma acuerdos a doquier». Así lo afirmó este lunes el presidente de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) en León, Juan Antonio Rodríguez, minutos antes de que una veintena de tractores partieran de la capital leonesa con dirección a Madrid para participar en la tractorada convocada para el miércoles, 11 de febrero.

Una manifestación que deseó que sea «multitudinaria» y que aglutine a «la mayor parte del sector del país» para reivindicar «el cambio de políticas agrarias de la Unión Europea», después de que «las acciones llevadas a cabo durante este año no hayan tenido resultados».

Para asistir a dicha manifestación, una veintena de tractores partieron de León y llevarán a cabo dos días de campaña por las carreteras, con paradas en Medina de Rioseco y Medina del Campo, en Valladolid, Arévalo, en Ávila, o El Espinar, Segovia, donde «se juntarán unos 200 tractores» para dirigirse finalmente a Madrid.

«Queremos que la gente se sume a esta manifestación, porque no puede estar pasando lo que está ocurriendo con nuestros políticos», remarcó Juan Antonio Rodríguez, al tiempo que criticó que el Gobierno «le da la espalda al sector tras dos años de manifestaciones», mientras que advirtió que la presidenta de la Comisión Europea se reunirá esta semana con Australia para intentar llegar a otro acuerdo comercial, que podría suponer que «carne de vacuno entrara de forma masiva sin aranceles», lo que sería «la ruina del sector».

Unos acuerdos que, unidos a la nueva Política Agraria Común, con una reducción del 22 por ciento, el coste de impuestos y el valor de precios, «están haciendo inviables las explotaciones», lo que UCCL pretende ser un «punta de lanza» para que la sociedad «se anime a participar en la tractorada de Madrid».

En este sentido, el presidente provincial de la organización aseguró que se ha invitado a todos los agricultores y de la provincia de León, «sean de la organización que sea», por lo que apuntó «no entender» la actitud de «algún sindicato agrario».

En este sentido, trasladó que la «todopoderosa» Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) a nivel nacional «ha dado libertad a sus provincias» y, mientras que las de Valladolid, Burgos o Ávila sí que van a participar, lamentó que la de León «parece que no lo hará». «Creo que nos tenemos que dejar de tonterías, porque lo importante es defendernos y estar juntos en la misma lucha y en la misma pelea porque nos jugamos nuestro futuro», añadió, convencido de que la jornada del miércoles, en la que se prevé la participación de un millar de tractores y 15.000 personas, «permitirá cambiar las cosas».