La Junta declara en León nivel 2 de alerta ante el riesgo de inundaciones

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, ha activado esta tarde el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) en la provincia de León y se ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en la Delegación Territorial de León.

El delegado territorial, en su condición de director del INUNCYL, está en contacto con la Agencia de Protección Civil, así como con el resto de las administraciones competentes, para coordinar todas las actuaciones que se están llevando a cabo, como la Subdelegación del Gobierno, la Diputación Provincial y diferentes ayuntamientos de la provincia.

Esta medida se ha tomado ante la previsión de un empeoramiento de las actuales circunstancias en horas y jornadas sucesivas, siendo especialmente sensible la zona del embalse de Villameca donde se ha procedido al desembalse. Debido a ello, el caudal alcanza los 20 metros cúbicos por segundo, comprometiendo la situación de las localidades cercanas como Quintana del Castillo, Villamejil, Villaobispo, San Justo de la Vega, Valderey, Riego de la Vega, Santa María de la Isla, Soto de la Vega, La Bañeza y Regueras de Arriba. El delegado territorial y el subdelegado del Gobierno, reunidos de manera presencial en la Delegación Territorial, han contactado con cada uno de sus alcaldes. Asimismo, se han coordinado con la Guardia Civil de León para avisar a San Cristóbal de la Polantera y Cebrones del Río.

Recomendaciones de la Agencia de Protección Civil

Ante la posibilidad de que haya zonas afectadas por inundaciones, la Agencia de Protección Civil recomienda seguir una serie de consejos para evitar incidentes. En primer lugar, hay que notificar la situación al 112 lo antes posible y especificar la zona donde se encuentra, personas afectadas, nivel del agua y posible evolución.

Asimismo, es conveniente retirar del exterior de las casas los muebles y cualquier objeto que pueda ser arrastrado por las aguas, así como desconectar todos los aparatos eléctricos.

También es importante abandonar la vivienda y acudir al lugar preestablecido, tanto en el caso de que esté en peligro como si lo ordenan las autoridades competentes, así como evitar bajar a los subterráneos o permanecer en sitios bajos.

Si se está en un vehículo, es conveniente que se circule por rutas principales y autopistas, y se aminore la velocidad, evitando estacionar a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes. Además, es desaconsejable cruzar con un vehículo vados de cursos de agua.

En caso de que el agua empiece a subir de nivel en la carretera, si el vehículo se atasca, si al cruzar una corriente el agua está por encima del eje o si llega más arriba de la rodilla, hay que prepararse para abandonar el coche y dirigirse a las zonas más altas.

Tanto si la inundación es en la calle como en la montaña, hay que localizar los puntos más altos y dirigirse hacia ellos, tratando de alejarse de las bases de colinas para no verse atrapado por el agua que cae por las laderas. Ante cualquier emergencia, llamar al teléfono 1-1-2.