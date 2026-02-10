González Corral recuerda a Asaja que falta por resolver ayudas por los incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha pedido prudencia a Asaja León, que ha anunciado que prepara una acción colectiva para recurrir la resolución de ayudas a profesionales del campo afectados por grandes incendios forestales, pues recalca que nunca han dicho que las ayudas estén ya cerradas.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha sido preguntado por la demanda que Asaja León prepara contra al resolución publicada sobre las ayudas a agricultores y ganaderos tras los incendios forestales que afectaron a ésta y otras provincias de la comunidad el pasado verano.

González Corral ha defendido que la Junta no ha dejado «fuera a nadie que cumpla los requisitos», al tiempo que ha subrayado la agilidad de la resolución. En este sentido, ha señalado que se han incorporado distintas ayudas a agricultores y ganaderos, por superficie quemada, por ganado afectado.

Pero ha recalcado que «nunca» han dicho que se hayan «cerrado las solicitudes», pues la Junta sigue con la resolución de expedientes, de agricultores, ganaderos y apicultores, entre otros. Por ello, les ha pedido que «sean prudentes».

De hecho, ha avanzado que este mismo jueves llevarán al Consejo de Gobierno «previsiblemente» un número determinado de agricultores y ganaderos definitivo.