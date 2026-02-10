Precaución: estos son los ríos en la provincia de León en alerta roja, naranja y amarilla, según la CHD

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se encuentra en una situación crítica debido al aumento generalizado de los caudales fluviales. Según los últimos datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), la alerta hidrológica ha alcanzado el nivel rojo en cuatro puntos estratégicos, lo que supone un riesgo alto de inundaciones para las poblaciones ribereñas.

Puntos críticos: El Órbigo y el Tuerto bajo vigilancia máxima

La mayor preocupación se centra actualmente en el río Órbigo, que a su paso por Cebrones del Río registra una altura de 3,27 metros y un caudal impresionante de casi 300 m³/s. El río Tuerto también presenta una situación de peligro extremo con dos estaciones en rojo (Villameca y San Félix de la Vega), sumándose a esta lista el río Omaña en la localidad de Las Omañas, donde el agua ya alcanza los 1,79 metros.

Vigilancia reforzada y avisos preventivos

Además de los puntos en riesgo alto, la cuenca leonesa mantiene otros cuatro tramos en nivel naranja (vigilancia reforzada), afectando a los ríos Cea, Duerna y Omaña. Por su parte, estaciones en Santa Marina del Rey o Sahagún permanecen en nivel amarillo, lo que indica un crecimiento preventivo que obliga a las autoridades a no bajar la guardia en prácticamente toda la red hidrológica de la provincia.

Recomendaciones de seguridad

Ante la fuerza de las corrientes y la posibilidad de desbordamientos inminentes, se recomienda a la población:

Evitar circular por caminos próximos a los cauces y pasos bajos.

Extremar la precaución al cruzar puentes o transitar por las riberas.

Suspender cualquier actividad recreativa o deportiva en el entorno de los ríos afectados.