La tractorada arranca en Madrid sin incidencias

La tractorada convocada para la organización agraria Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes ha arrancado este miércoles según lo previsto y las cinco columnas se encuentran en los accesos a la capital, con el fin de llegar hasta la plaza de Colón.

La Delegación del Gobierno de Madrid ha informado de que la protesta se ha iniciado "con normalidad" desde los 15 puntos de origen, "participando 325 tractores que se dirigen a Madrid por las vías previstas y sin incidencias".

Por su parte, fuentes de la organización agraria Unión de Uniones han informado a EFE de que una de las columnas más avanzadas es la que procede desde Castilla-La Mancha y Extremadura aunque también está avanzada la columna desde Arganda del Rey.

Las filas de tractores, con presencia de agricultores leoneses, son escoltadas por efectivos de la Guardia Civil, según han señalado las mismas fuentes.

De hecho, el operativo de seguridad lo componen más de 1.800 agentes entre policía y guardia civil.

En cuanto al tráfico, la DGT ha informado de que la tractorada puede afectar a la normal circulación en la M-131, M-103, M-111, M-113, N-320, M-203, M-500, M-405, M-600, M-509 y M-505.

Actualmente, el mapa de incidencias de la DGT no recoge problemas de tránsito en dichas vías.

A pesar de ello, la DGT recomienda desplazarse en transporte público también ante la afectación al tráfico previsto dentro de la ciudad.

El acto comenzará a las 11.00 horas en plaza de Colón y recorrerá el eje Recoletos-Prado hasta llegar a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación donde los convocantes leerán varios comunicados con sus reivindicaciones.

Entre ellas, rechazan los términos en los que se ha firmado el acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur, quieren alzar la voz contra el problema del relevo generacional y se oponen también al recorte de fondos previstos para la próxima Política Agrícola Común (PAC).

Unión de Uniones ya organizó hace dos años una tractorada similar en el centro de Madrid y la acción de este miércoles se suma a las que está protagonizando el sector desde primeros de años en distintos puntos del país organizadas por las distintas organizaciones agrarias.