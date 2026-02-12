Programa completo del Carnaval de La Bañeza 2026: desfiles, conciertos y todas las actividades

La Bañeza ya cuenta las horas para volver a transformarse en un gran escenario festivo. Desde este viernes, la ciudad acoge una nueva edición de su Carnaval, uno de los más reconocidos y multitudinarios de la provincia, que volverá a llenar calles y plazas de ingenio, música y disfraces durante más de una semana.

El Ayuntamiento de La Bañeza ha presentado un completo programa que rinde homenaje a la tradición carnavalera al tiempo que incorpora novedades para seguir renovando una celebración que forma parte de la identidad local. Un carnaval construido, año tras año, gracias al empuje de los grupos, peñas y vecinos que lo sienten como propio y que han sabido adaptarlo a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

El pistoletazo de salida llegará este viernes con el Viernes Tranquilo, una jornada que combina el Carnaval Escolar, la ya clásica Procesión Vía Birras, a las 20.30 horas, el homenaje al personaje carnavalero —que este año reconoce a Miguel Ángel Nistal— y varias propuestas musicales que marcarán el inicio oficial de la fiesta.

El sábado de Chispas será uno de los días grandes, con el llamado Carnaval Auténtico, en el que toda la ciudad se disfraza y toma las calles desde la mañana hasta la noche, acompañado de charangas, pregón, a las 20.30 horas a cargo de Antonio Alonso, cena de exaltación y una gran macrodiscoteca en la Plaza Mayor. El domingo llegará cargado de ritmo con la carrera del Carnaval, a las 11.00 horas, el gran desfile, a las 17.30 horas, encuentro de batukadas internacionales, a las 20.00 horas, y música en directo.

Los más pequeños tendrán un papel protagonista el lunes de Carnaval, con el desfile infantil a las 17.30 horas y actividades pensadas para toda la familia, mientras que el martes volverá a vivirse otro de los grandes desfiles, encabezado por la Musa del Carnaval 2026, a las 17.30 horas, antes de la despedida musical por las calles de la ciudad.

El broche final lo pondrá el tradicional Entierro de la Sardina, a las 20.30 horas, el miércoles de Ceniza, con coplas satíricas, quema de la sardina y reparto del tradicional escabeche, manteniendo viva una de las estampas más simbólicas del carnaval bañezano. Aún quedará una última cita, el sábado de “Piraña”, para quienes se resisten a decir adiós a la fiesta.

Con este programa, La Bañeza vuelve a demostrar que su Carnaval no es solo una celebración, sino una forma de entender la calle, la convivencia y la creatividad colectiva. Un legado popular que, un año más, invita a vecinos y visitantes a no quedarse al margen y a vivirlo en primera persona.

Programa

DÍA 7 DE FEBRERO

-20:30 h: Proclamación de la Musa del Carnaval de La Bañeza 2026, Ana Gancedo del Barrio.

Presenta: Matías Alonso.

Lugar: Teatro Municipal.

Juglar: Elisa María Santos Fuertes.

Entradas: 2 €. Venta en el Ayuntamiento de 12:00 a 14:00 h e inicio en taquilla dos horas antes.

DÍA 13 DE FEBRERO: VIERNES TRANQUILO

-12:00 h: Carnaval Escolar.

Participan: CEIP San José de Calasanz, CEIP Teleno y Colegio Nuestra Señora del Carmen.

Itinerario: Calle La Estación, Vía de la Plata, calle El Reloj, Plaza Mayor.

20:30 h: XXI Procesión Vía Birras.

Organiza: Los +Turba2 y Los Vagos Permanentes.

Salida: Desde el Bar Industrial hasta la Plaza Mayor. Coronación de Andrea Quiñones Fernández como Turvaga de Honor 2026.

Recorrido por bares colaboradores: Bohemia, Mallorca, Teatro, Antopi, La Calleja, Mónaco, Elvis y D'Maria.

-21:30 h: Homenaje al Personaje Carnavalero: Miguel Ángel Nistal.

-00:30 h: Fiesta homenaje al Carnaval bañezano y entrega de premios 2025 en Pub Bakanal.

-00:30 h: Festival One More Time con Toni Peret y otros DJs en la Plaza Mayor.

DÍA 14 DE FEBRERO: SÁBADO DE CHISPAS

-10:00 h: Carnaval Auténtico. La ciudad se disfraza durante todo el día.

-11:00 h: Fotomatón Carnavalero 360 en la Plaza Mayor (hasta las 15:00 h).

-12:00 h: Discomóvil Barrio Mojao.

-19:30 h: Correbares con la charanga Los Artistas del Gremio.

-20:30 h: Pregón de Carnaval por Antonio Alonso Álvarez en el Teatro Municipal.

-22:00 h: Cena de Exaltación del Carnaval en Rte. La Hacienda.

-23:59 h: Noche de Chispas. Macrodisco RAVE en la Plaza Mayor.

DÍA 15 DE FEBRERO: DOMINGO DE CARNAVAL

-11:00 h: XIX Carrera del Carnaval Bañezano. Salida: Andén de Asociaciones.

-12:30 h: Baile Vermú con la charanga Artistas del Gremio.

-14:30 h: Muestra del Taller de Ritmo en la Plaza Mayor.

-17:30 h: Gran Desfile de Carnaval. Encabeza la Musa 2024, Estela Santos Román.

-20:00 h: Final del desfile y baile con la Orquesta Máxima Show.

-21:00 h: Clausura del Encuentro de Batukadas en la Plaza Obispo Alcolea.

DÍA 16 DE FEBRERO: LUNES DE CARNAVAL

-13:00 h: Baile Vermú con la charanga Sincopa.

-17:30 h: Desfile del Carnaval Infantil.

-19:00 h: Espectáculo infantil Malassia Junior.

-00:00 h: Noche Bruja con la actuación de la Orquesta Cuarta Calle en la Plaza Mayor.

DÍA 17 DE FEBRERO: MARTES DE CARNAVAL

-13:00 h: Baile Vermú con la charanga Los 4 Gatos.

-17:30 h: Gran Desfile de Carnaval. Abre el desfile la Musa 2026, Ana Gancedo del Barrio.

-20:30 h: Despedida del Carnaval con las charangas locales por las calles céntricas.

DÍA 18 DE FEBRERO: MIÉRCOLES DE CENIZA

-20:30 h: Entierro de la Sardina. Salida del Bar Industrial.

-XIV Certamen Nacional de Poesía Satírica. Al finalizar, quema de la sardina y reparto de escabeche.

DÍA 21 DE FEBRERO: SÁBADO DE PIRAÑA

-00:00 h: Noche de Piraña. Gran fiesta de disfraces en el Barrio Mojao.